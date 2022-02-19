Глава Минобороны США: Российские войска готовы нанести удар по Украине

Руководитель ведомства Ллойд Остин сделал тревожное заявление о вероятном вторжении РФ

Глава Пентагона озвучил данные разведки США по поводу намерений России начать наступление на Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия Российской Федерации полностью готова к военным маневрам для применения агрессии в отношении Украины, сказал глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе своего визита в Литву.

Об этом сообщает AFP News Agency.

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В связи с угрозой со стороны России в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

"Мы послали дополнительные войска США на восточный фланг НАТО и готовы послать еще тысячи военных, если только это понадобится для реагирования на ситуацию", – сказал Остин.

Кроме того, глава Пентагона напомнил об обязательстве США придерживаться 5 статьи договора НАТО, которая гласит: нападение на одну из стран-членов НАТО означает, что это нападение на весь военно-политический альянс.

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Напомним, что сегодня продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

Ранее президент США Джозеф Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Хозяин Белого дома упомянул, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.