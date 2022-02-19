Голова Міноборони США: Російські війська готові завдати удару по Україні

Керівник відомства Ллойд Остін зробив тривожну заяву про ймовірне вторгнення РФ

Голова Пентагону озвучив дані розвідки США щодо намірів Росії почати наступ на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Російської Федерації повністю готова до військових маневрів для застосування агресії щодо України, сказав голова американського оборонного відомства Ллойд Остін під час свого візиту до Литви.

Про це повідомляє AFP News Agency.

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У зв'язку із загрозою з боку Росії у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

"Ми послали додаткові війська США на східний фланг НАТО і готові послати ще тисячі військових, якщо це знадобиться для реагування на ситуацію", – сказав Остін.

Крім того, голова Пентагону нагадав про зобов'язання США дотримуватися 5-тої статті договору НАТО, яка свідчить: напад на одну із країн-членів НАТО означає, що це напад на весь військово-політичний альянс.

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Нагадаємо, що сьогодні тривають обговорення дій у відповідь на напад на Україну в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила , що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

Раніше президент США Джозеф Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Хазяїн Білого дому згадав, що армія РФ може напасти у тому числі і на Київ.