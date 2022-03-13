По посольству США в Ираке выпустили ракеты (видео)

В Ираке был совершён ракетно-бомбовый удар. Коллаж "Сегодня"
В Ираке был совершён ракетно-бомбовый удар. Предположительно, атаковали консульство США. Самолёты ВВС США уже подняты в воздух.
Об этом сообщает jpost.com.
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Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что упало несколько ракет, но неясно, было ли целью консульство США или аэропорт в городе. Было слышно пять взрывов.
Как сообщается, на видео с места происшествия, размещенных в социальных сетях, видно несколько крупных взрывов в этом районе.
По словам репортера "Курдистан 24", студия "Курдистан 24" в этом районе также пострадала в результате нападения.
Напомним, Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими, который совершили в ночь на 7 ноября прошлого года.
Ситуация
- В Ираке остается напряженной ситуация с момента свержения западными войсками режима Саддама Хусейна в 2003 году.
- В июле после переговоров президента США Джо Байдена с аль-Казыми стало известно, что до конца 2021 года должна окончательно завершиться американская боевая миссия на иракской территории.