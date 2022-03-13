По посольству США в Іраку випустили ракети (відео)

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Колаж "Сьогодні"
В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Імовірно, атакували консульство США. Літаки ВПС США вже піднято у повітря.
Про це повідомляє jpost.com.
Деталі
Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але незрозуміло, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті. Зараз у місті прогриміло щонайменше три вибухи, звучать сирени тривоги. Окрім цього, у регіоні призупинено авіасполучення.
Як повідомляється, на відео з місця події, розміщеного у соціальних мережах, видно кілька великих вибухів у цьому районі. Підтверджено, що ракети було запущено з Ірану. Іран атакує військові об'єкти США в Іраку. Наразі комплекс будівель посольства США охоплено вогнем. Деякі іранські інформагенції підтверджують, що 6 балістичних ракет далекого радіусу дії були направлені до консульства США в Ербілі, Ірак.
"Ні про які жертви, включаючи військовослужбовців США, внаслідок нападу Ірану на Ербіль не повідомляється", – заявив міністр охорони здоров'я Курдистану.
Іран повідомляє, що це помста за знищення двох іранських офіцерів у Сирії силами ізраїльських ВПС.
За словами репортера "Курдистан 24", студія "Курдистан 24" у цьому районі також постраждала внаслідок нападу.
Нагадаємо, Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі , який здійснили у ніч на 7 листопада минулого року
Ситуація
- В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна 2003 року.
- У липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казіми стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.