По посольству США в Іраку випустили ракети (відео)

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Колаж "Сьогодні"

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар. Імовірно, атакували консульство США. Літаки ВПС США вже піднято у повітря.

Про це повідомляє jpost.com.

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Деталі

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але незрозуміло, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті. Зараз у місті прогриміло щонайменше три вибухи, звучать сирени тривоги. Окрім цього, у регіоні призупинено авіасполучення.

Як повідомляється, на відео з місця події, розміщеного у соціальних мережах, видно кілька великих вибухів у цьому районі. Підтверджено, що ракети було запущено з Ірану. Іран атакує військові об'єкти США в Іраку. Наразі комплекс будівель посольства США охоплено вогнем. Деякі іранські інформагенції підтверджують, що 6 балістичних ракет далекого радіусу дії були направлені до консульства США в Ербілі, Ірак.

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"Ні про які жертви, включаючи військовослужбовців США, внаслідок нападу Ірану на Ербіль не повідомляється", – заявив міністр охорони здоров'я Курдистану.

Іран повідомляє, що це помста за знищення двох іранських офіцерів у Сирії силами ізраїльських ВПС.

За словами репортера "Курдистан 24", студія "Курдистан 24" у цьому районі також постраждала внаслідок нападу.

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Нагадаємо, Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі , який здійснили у ніч на 7 листопада минулого року

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