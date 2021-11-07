Замах на прем'єра Іраку: Україна зробила заяву

Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості

В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі. Колаж "Сьогодні".

Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі, який здійснили у ніч проти 7 листопада.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України

Реклама

Заява МЗС України

Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості.

"В Україні рішуче засуджують замах на прем'єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, вчинений 7 листопада. Переконані, що подібні акти терору і насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу і не зупинять зусилля його уряду щодо розвитку суверенної, демократичної і демократичної". , – заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку мають продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Йдеться про результати нещодавніх парламентських виборів у країні.

Реклама

Ситуація