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Замах на прем'єра Іраку: Україна зробила заяву

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
7 листопада, 22:22
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Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості
В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі. Колаж "Сьогодні".
В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі. Колаж "Сьогодні".

Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі, який здійснили у ніч проти 7 листопада.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України

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Заява МЗС України

Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості.

"В Україні рішуче засуджують замах на прем'єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, вчинений 7 листопада. Переконані, що подібні акти терору і насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу і не зупинять зусилля його уряду щодо розвитку суверенної, демократичної і демократичної". , – заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку мають продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Йдеться про результати нещодавніх парламентських виборів у країні.

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Ситуація

  • В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна 2003 року.
  • В липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казімі стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.
  • При цьому напади на американські об'єкти продовжуються. Внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіл в Іраку 15 лютого розпочалася пожежа.
  • На початку січня 2021 року на півночі Іраку прогримів вибух на шляху прямування конвою з логістичним обладнанням, яке належить західній антитерористичній коаліції, яку очолюють США.

Іракзамах
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7 листопада 1991. На шпальтах газет публікують лозунги кандидатів в президенти України. Ось, з якими гаслами претенденти йдуть на вибори.

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