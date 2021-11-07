Замах на прем'єра Іраку: Україна зробила заяву

Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі, який здійснили у ніч проти 7 листопада.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України
Заява МЗС України
Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості.
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"В Україні рішуче засуджують замах на прем'єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, вчинений 7 листопада. Переконані, що подібні акти терору і насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу і не зупинять зусилля його уряду щодо розвитку суверенної, демократичної і демократичної". , – заявили в МЗС.
У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку мають продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Йдеться про результати нещодавніх парламентських виборів у країні.
Ситуація
- В Іраку залишається напруженою ситуація з моменту повалення західними військами режиму Саддама Хусейна 2003 року.
- В липні після переговорів президента США Джо Байдена з аль-Казімі стало відомо, що до кінця 2021 року має остаточно завершитись американська бойова місія на іракській території.
- При цьому напади на американські об'єкти продовжуються. Внаслідок ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіл в Іраку 15 лютого розпочалася пожежа.
- На початку січня 2021 року на півночі Іраку прогримів вибух на шляху прямування конвою з логістичним обладнанням, яке належить західній антитерористичній коаліції, яку очолюють США.