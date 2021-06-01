По стопам Лукашенко? Россия развернула самолет для ареста оппозиционера

Пивоварова вывели из самолета и увели в отдел ФСБ на территории аэропорта, где ему запретили пользоваться телефоном

В Санкт-Петербурге (Россия) полиция остановила вылет в Варшаву самолета польской авиакомпании LOT, который ехал по взлетно-посадочной полосе и готовился взлетать и сняла с него оппозиционного политика, бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Об этом сообщила Meduza.

Отмечается, что Пивоваров летел в Польшу на отдых.

"Самолет остановили на рулежке, то есть уже когда самолет собрался взлетать, на борт взошла группа полицейских и сотрудников ФСБ, после чего мне сказали, что я нахожусь в розыске", – рассказал сам задержанный.

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Пивоварова вывели из самолета и увели в отдел ФСБ на территории аэропорта, где ему запретили пользоваться телефоном. Прежде, чем оппозиционер перестал выходить на связь, он успел сообщить, что его собираются увезти в Следственный комитет.

По данным СМИ, оппозиционер проходит по уголовному делу об участии в "нежелательной организации".

В результате задержки самолет вылетел в Варшаву с опозданием на один час 35 минут.