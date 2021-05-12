Почти полсотни погибших: Палестина заявила о новых жертвах ударов Израиля (видео)

Минздрав Палестины сообщает о 48 погибших, в Израиле, по данным СМИ, погибли 5 человек

Конфликт Израиля и Палестины. Фото: REUTERS/SAL

Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 48, число раненых – до 304. В числе погибших – женщина и десять детей

Об этом сообщил Минздрав Палестины, передает The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман тем временем сообщил, что с вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов.

Читайте также: "Заплатят кровью": Нетаньяху пообещал продолжить атаки на ХАМАС

Реклама

В настоящий момент СМИ сообщили о десятках раненых и пяти погибших жителях Израиля:

11 мая две женщины погибли после того, как ракета попала в жилой дом в Ашкелоне, еще одна женщина погибла в Ришоне ле-Цион, городе в 7 км от Тель-Авива.

12 мая СМИ сообщили, что в результате прямо попадания ракеты в городе Лод погибла 16-девушка и ее отец.

Тем временем в соцсетях появилось видео, как ВВС Израиля наносят обещанные ответные авиаудары в районе Хан-Юнуса.

ВС Израиля наносят ответные авиаудары в районе Хан-Юнуса. Источник: соцсети

Также сообщается, о беспорядках в местах проживания арабов в самом Израиле. В сеть попало видео столкновений с применением оружия между евреями и арабами в израильском городе Лод. В населенном пункте введено чрезвычайное положение.

Столкновения между евреями и арабами в городе Лод. Источник: соцсети

Более подробно читайте в материале Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено).