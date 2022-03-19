Польша вдвое увеличит численность армии

Дуда подписал закон об увеличении армии Польши. Коллаж "Сегодня"
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий увеличение численности армии и расходов на оборонный сектор.
Об этом сообщает польское издание Wiadomości.
Подробности
- Численность Вооруженных сил Польши увеличат до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне. Сейчас их численность составляет около 150 тыс. человек.
- Расходы на оборону в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП.
- Правительство каждые четыре года будет утверждать план перевооружений на 15-летний период. Предусмотрены также дополнительные выплаты военнослужащим.
- Польша вводит добровольную службу в резерве. Добровольцы смогут пройти 28-дневную базовую подготовку, а затем 11 месяцев специальной подготовки. Решение позволит увеличить количество квалифицированных резервистов.
Обстановка
- О возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.
- США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.
- Чуть ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
- В целом 15 стран, включая США, сейчас оказывают Украине военную помощь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
- При этом Киев продолжает требовать от НАТО закрыть воздушное пространство над нашей страной.