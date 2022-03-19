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Польша вдвое увеличит численность армии

19 марта, 04:58
Кроме того, в этом году польская армия будет оснащена ударными самолетами и беспилотниками

Дуда подписал закон об увеличении армии Польши. Коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий увеличение численности армии и расходов на оборонный сектор.

Об этом сообщает польское издание Wiadomości.

Подробности

  • Численность Вооруженных сил Польши увеличат до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне. Сейчас их численность составляет около 150 тыс. человек.
  • Расходы на оборону в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП.
  • Правительство каждые четыре года будет утверждать план перевооружений на 15-летний период. Предусмотрены также дополнительные выплаты военнослужащим.
  • Польша вводит добровольную службу в резерве. Добровольцы смогут пройти 28-дневную базовую подготовку, а затем 11 месяцев специальной подготовки. Решение позволит увеличить количество квалифицированных резервистов.

Обстановка

  • О возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.
  • США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.
  • Чуть ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
  • В целом 15 стран, включая США, сейчас оказывают Украине военную помощь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
  • При этом Киев продолжает требовать от НАТО закрыть воздушное пространство над нашей страной.