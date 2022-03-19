Польща вдвічі збільшить чисельність армії

Дуда підписав закон щодо збільшення армії Польщі. Колаж "Сьогодні"
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, яким передбачається збільшення чисельності армії та витрат на оборонний сектор.
Про це повідомляє польське видання Wiadomości.
Деталі
- Чисельність Збройних сил Польщі збільшать до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Нині їхня чисельність становить близько 150 тис. осіб.
- Витрати на оборону цього року становитимуть не менш ніж 2,2% ВВП, а з 2023 року їх буде збільшено до 3%.
- Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєння на 15-річний період. Передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.
- Польща запроваджує добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення допоможе збільшити кількість кваліфікованих резервістів.
Обстановка
- Про можливу передачу ЗСУ польського парку винищувачів МіГ-29, на яких вміють літати наші пілоти, заговорили ще 6 березня.
- США дуже швидко дали "зелене світло" НАТО на постачання винищувачів України – заява Блінкена.
- Трохи раніше секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимогу закрити небо над Україною.
- Загалом 15 країн, включно із США, зараз надають Україні військову допомогу. Про це повідомив журналістам прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
- Київ продовжує вимагати від НАТО закрити повітряний простір над нашою країною.