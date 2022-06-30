Польша закончила строить 5-метровый забор на границе с Беларусью (фото, видео)

Новый забор на границе с Беларусью со стороны Польши имеет протяженность 186,25 км. / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша закончила строительство 5-метрового забора на границе с Беларусью после почти полугода работ – 25 января началось возведение барьера на границе.

Об этом сообщила Польская пограничная служба в Twitter.

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Детали

"Сегодня работа над ним (забором – ред.) подходит к концу. 5 месяцев интенсивных работ, шеф-надзор и пусконаладка проводились инспекторами строительства – офицерами и сотрудниками Пограничной службы. 186,25 км, 49 тыс. тонн стали. Это будет безопаснее", – заявили там.

Также приехали премьер Польши Матеуш Моравецкий, руководитель Польской пограничной службы и другие чиновники:

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Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.

Также бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей отмечал, что Варшава может закрыть небо на западе Украины, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные с Польшей районы Украины.