После угроз ядерным оружием пропагандист РФ Киселев отправился в Дубай (фото)

Киселев со спутницей гуляет в ОАЭ / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из пропагандистов Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев, отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Киселев отправился в отпуск вместе со своей женой. Российский пропагандист на протяжении многих лет разжигал ненависть к Украине.

Фото Киселева на отдыхе показали в российском telegram-канале "Московская прачечная".

Реклама

"Телеведущий Дмитрий Киселев с экрана телевизора буквально вчера предложил развязать ядерную войну, ударив по Британии.Ну а пережидать апокалипсис он, видимо, собирается в Дубае, куда сегодня и прилетел", – пишет telegram-канал.

Призывы к совершению преступлений против человечества не мешают ему путешествовать, а санкции не уменьшили его платежеспособность.

На фото видно, что Киселев отдыхает в пятизвездочном отеле Jumeirah Al Qasr.

Реклама

Реклама

Что было накануне

Перед тем, как улететь в Дубай, Киселев в эфире на канале "Россия 1" показал, как можно уничтожить Великобританию с помощью одной российской ракеты "Сармат" в ее новой модификации.

Киселев также рассказал о другом варианте того, как можно "погрузить Британию в морскую пучину". По его словам, для этого РФ может задействовать подводный робот-беспилотник "Посейдон" – ядерную торпеду.

"Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную для чего бы то ни было", – заявил Киселев.

Читайте также: