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Соловьева мало. ФСБ показало "признания" в подготовке убийства Киселева и Скабеевой (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 апреля, 18:08
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В России задержали шестерых человек, которые якобы готовили "покушения" на главных пропагандистов страны
В России заявили о подготовке "покушения" на Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву и Дмитрия Соловьева.
В России заявили о подготовке "покушения" на Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву и Дмитрия Соловьева. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское ФСБ отчиталось о задержании шести человек, якобы готовивших убийство пропагандистов Владимира Соловьева, а также Дмитрия Киселева и Ольге Скабеевой.

Видео задержания публикуют ряд российских Telegram-каналов.

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ФСБ показало якобы задержание "неонацистов", которые "признались" в своих намерениях убить российских пропагандистов.

Как можно понять по видео, задержание проходило сразу по двум адресам. В квартирах было много оружия, а также "подтверждение" подготовки "убийства" – блокнот с планами, данные в личном ноутбуке.

Кроме того, у одного из задержанных якобы нашли наркотики, а также нацистскую символику. На четках была подвеска со свастикой, а на самом видном месте в квартире – фото Гитлера.

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Что нашли в квартирах "убийц". Фото: скриншоты

В то же время, ФСБ показало найденными сразу шесть "поддельных" паспортов Украины в одной квартире, при том, что задержания проводились, судя с видео, по разным адресам.

"Признание" задержанных

На видео один из "убийц" говорит о том, что оружие ему было необходимо для устранения пропутинского деятеля, а потом уточняет, что речь идет именно о пропагандисте Соловьеве. Также он говорит, что задание якобы "давала" СБУ Украины и выполнить его нужно было "как можно быстрее". После этого якобы планировали выехать в Украину.

Еще один задержанный также говорит о том, что СБУ "давало задание на кратчайшее устранение Соловьева".

Кроме того, по словам третьего задержанного, обсуждались убийства людей, которые "несли пропаганду". Речь идет о Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве, Ольге Скабеевой.

СБУ отреагировало на подготовку "покушения"

В Службе безопасности Украины заявили, что ознакомилась с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".

В СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.

"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.

Сам же Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский из-за "личных обид".

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