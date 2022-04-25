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Соловйова мало. ФСБ показало "зізнання" у підготовці вбивства Кисельова та Скабеєвої (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 квітня, 18:08
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У Росії затримали шістьох людей, які нібито готували "замахи" на головних пропагандистів країни
У Росії заявили про підготовку "замаху" на Володимира Соловйова, Ольгу Скабеєву та Дмитра Соловйова.
У Росії заявили про підготовку "замаху" на Володимира Соловйова, Ольгу Скабеєву та Дмитра Соловйова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське ФСБ відзвітувало про затримання шести осіб, нібито готували вбивство пропагандистів Володимира Соловйова, а також Дмитра Кисельова та Ольги Скабеєвої.

Відео затримання публікують низку російських Telegram-каналів.

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ФСБ показало нібито затримання "неонацистів", які "зізналися" у своїх намірах вбити російських пропагандистів.

Як можна зрозуміти з відео, затримання проходило одразу за двома адресами. У квартирах було багато зброї, а також "підтвердження" підготовки "вбивства" – блокнот із планами, дані в особистому ноутбуці.

Крім того, у одного із затриманих нібито знайшли наркотики, а також нацистську символіку. На чотках була підвіска зі свастикою, а на найбільш видному місці у квартирі – фото Гітлера.

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Що знайшли у квартирах "вбивць". Фото: скріншоти

Водночас, ФСБ показало знайденими одразу шість "підроблених" паспортів України в одній квартирі, при тому, що затримання проводилися, судячи з відео, за різними адресами.

"Зізнання" затриманих

На відео один із "вбивць" говорить про те, що зброя йому була потрібна для усунення пропутинського діяча, а потім уточнює, що йдеться саме про пропагандиста Соловйова. Також він каже, що завдання нібито "давала" СБУ України і виконати його потрібно було "якнайшвидше". Після цього нібито планували виїхати до України.

Ще один затриманий також говорить про те, що СБУ "давала завдання на найкоротше усунення Соловйова".

Крім того, за словами третього затриманого, обговорювалися вбивства людей, які "несли пропаганду". Йдеться про Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Ольгу Скабеєву.

СБУ відреагувало на підготовку "замаху"

У Службі безпеки України заявили, що ознайомилася з "креативом" Російської Федерації, де "героїчно затримали неонацистів", які нібито планували вбивство пропагандиста Володимира Соловйова "на замовлення СБУ".

У СБУ заявили, що у них немає жодних планів щодо вбивства Соловйова.

"Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом – російським аналогом Геббельса, – який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України", – йдеться у повідомленні.

Сам же Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський через "особисті образи".

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