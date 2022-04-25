Пропагандист Соловйов заздалегідь звинуватив у своєму майбутньому "вбивстві" Зеленського

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський.
Про це Соловйов сказав в ефірі одного із російських телеканалів.
Таким чином пропагандист відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що ФСБ запобігла замаху "на одного з відомих вітчизняних тележурналістів". Незабаром стало відомо, що цей "замах" мав готуватися саме на Соловйова.
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Там пропагандист вважає, що його "замовив" Зеленський через "особисті образи".
"Зеленський поскаржився на мене у колі своїх ближніх друзів. І попросив, щоб зі мною розібралися. Сюди засилають різних громадян, які мають пряме відношення до його спецслужб. Тому, що Зеленському прикро те, що я про нього говорю. То він до мене звертався безпосередньо". , А тепер я особистий ворог недофюррера. І тому, якщо зі мною що-небудь станеться, знайте – це замовлення Зеленського", – попередив Соловйов.
Соловйова оголосять у розшук
Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України зібрали необхідний пакет документів для оголошення російського телеведучого, пропагандиста, члена правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимира Соловйова у міжнародний розшук. Документи найближчим часом надішлють закордонним колегам.
11 березня за результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що спричинило тяжкі наслідки – загибель людей.
Віллу Соловйова залили "кров'ю"
В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою.
Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".
Крім того, Італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.