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Пропагандист Соловйов заздалегідь звинуватив у своєму майбутньому "вбивстві" Зеленського

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 квітня, 16:36
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Президент України нібито наказав "розібратися" із пропагандистом "через образи"
Володимир Соловйов звинуватив Володимира Зеленського в підготовці свого майбутнього "вбивства".
Володимир Соловйов звинуватив Володимира Зеленського в підготовці свого майбутнього "вбивства". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що його майбутнє вбивство нібито замовив президент України Володимир Зеленський.

Про це Соловйов сказав в ефірі одного із російських телеканалів.

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Таким чином пропагандист відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що ФСБ запобігла замаху "на одного з відомих вітчизняних тележурналістів". Незабаром стало відомо, що цей "замах" мав готуватися саме на Соловйова.

Там пропагандист вважає, що його "замовив" Зеленський через "особисті образи".

"Зеленський поскаржився на мене у колі своїх ближніх друзів. І попросив, щоб зі мною розібралися. Сюди засилають різних громадян, які мають пряме відношення до його спецслужб. Тому, що Зеленському прикро те, що я про нього говорю. То він до мене звертався безпосередньо". , А тепер я особистий ворог недофюррера. І тому, якщо зі мною що-небудь станеться, знайте – це замовлення Зеленського", – попередив Соловйов.

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Соловйова оголосять у розшук

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України зібрали необхідний пакет документів для оголошення російського телеведучого, пропагандиста, члена правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимира Соловйова у міжнародний розшук. Документи найближчим часом надішлють закордонним колегам.

11 березня за результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що спричинило тяжкі наслідки – загибель людей.

Віллу Соловйова залили "кров'ю"

В Італії на озері Комо віллу, що належить російському пропагандисту Володимиру Соловйову, залили червоною фарбою.

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Невідомі пофарбували басейн вілли телеведучого у кривавий колір. А також забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".

Крім того, Італійська фінансова поліція заарештувала вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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