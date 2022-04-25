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Пропагандист Соловьев заранее обвинил в своем будущем "убийстве" Зеленского

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 апреля, 16:36
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Президент Украины якобы приказал "разобраться" с пропагандистом "из-за обиды"
Владимир Соловьев обвинил Владимира Зеленского в подготовке своего будущего "убийства".
Владимир Соловьев обвинил Владимира Зеленского в подготовке своего будущего "убийства". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Соловьев сказал в эфире одного из российских телеканалов.

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Таким образом пропагандист отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ предотвратила покушение "на одного из известных отечественных тележурналистов". Вскоре стало известно, что это "покушение" должно было готовиться именно на Соловьева.

Там пропагандист считает, что его "заказал" Зеленский из-за "личных обид".

"Зеленский пожаловался на меня в кругу своих ближних друзей. И попросил, чтобы со мной разобрались. Сюда засылают разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам. Потому, что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. То он ко мне обращался напрямую, а теперь я личный враг недофюррера. И поэтому, если со мной что-нибудь когда-нибудь случится, знайте – это заказы Зеленского", – предупредил Соловьев.

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Соловьева объявят в розыск

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.

11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской.

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Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

Кроме того, Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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