Пропагандист Соловьев заранее обвинил в своем будущем "убийстве" Зеленского

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом Соловьев сказал в эфире одного из российских телеканалов.
Таким образом пропагандист отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ предотвратила покушение "на одного из известных отечественных тележурналистов". Вскоре стало известно, что это "покушение" должно было готовиться именно на Соловьева.
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Там пропагандист считает, что его "заказал" Зеленский из-за "личных обид".
"Зеленский пожаловался на меня в кругу своих ближних друзей. И попросил, чтобы со мной разобрались. Сюда засылают разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам. Потому, что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. То он ко мне обращался напрямую, а теперь я личный враг недофюррера. И поэтому, если со мной что-нибудь когда-нибудь случится, знайте – это заказы Зеленского", – предупредил Соловьев.
Соловьева объявят в розыск
Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.
11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.
Виллу Соловьева залили "кровью"
В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской.
Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".
Кроме того, Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.