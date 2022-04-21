После затопления "Москвы": арестован командующий Черноморским флотом РФ – СМИ

В России ищут виновных в уничтожении крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное командование РФ из-за потери ракетного крейсера "Москва", по которому ударили ВСУ, сняли с должности и арестовали командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова.

Об этом сообщает военный портал Defense Express, ссылаясь на источники.

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Кроме того, уволили также начальника штаба – первого заместителя командующего флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

В РФ сейчас в отношении него осуществляются следственные действия. А временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего).

Также журналисты напомнили, что перед вторжением росСМИ писали, будто Осипов лично проверил способность флагманского крейсера отражать удары с воздуха и остался доволен.

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Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

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