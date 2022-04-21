После затопления "Москвы": арестован командующий Черноморским флотом РФ – СМИ

В России ищут виновных в уничтожении крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня
Военное командование РФ из-за потери ракетного крейсера "Москва", по которому ударили ВСУ, сняли с должности и арестовали командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова.
Об этом сообщает военный портал Defense Express, ссылаясь на источники.
Кроме того, уволили также начальника штаба – первого заместителя командующего флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.
В РФ сейчас в отношении него осуществляются следственные действия. А временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего).
Также журналисты напомнили, что перед вторжением росСМИ писали, будто Осипов лично проверил способность флагманского крейсера отражать удары с воздуха и остался доволен.
Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"
- Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.