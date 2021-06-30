Подходит к концу целая глава в истории. Последние немецкие солдаты покинули Афганистан

Солдаты вооруженных сил ФРГ были направлены в Исламскую Республику после терактов в США 11 сентября 2001 года

Служащие бундесвера возвращаются в Германию из Афганистана на четырех военных самолетах. Фото: DW

Миссия вооруженных сил Германии (бундесвера) в Афганистане закончена. Во вторник, 29 июня, последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию.

Как сообщает DW, среди солдат, кто оставил центральноазиатскую республику, были и представители специального подразделения KSK, которые осуществляли охрану лагеря и обеспечили безопасность вывода войск.

"Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях. Миссия, в ходе которой получили ранения души и тела наших солдат, в ходе которой мы теряли людей и оплакивали погибших", — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По данным бундесвера, в ходе 20-летней миссии погибли 59 немецких солдат.

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Отметим, до мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США.

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Бундесвер в Афганистане

Солдаты бундесвера были направлены в Афганистан после терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001. В декабре того же года бундестаг выдал первый мандат на участие немецких военных в миссии под командованием НАТО на Гиндукуш. В декабре 2014 года Североатлантический альянс завершил 13-летнюю военную операцию в стране и с 1 января 2015 года начал миссию "Решительная поддержка", направленную на обучение афганских правительственных войск. В апреле альянс объявил о начале вывода из Исламской Республики сил, участвующих в этой миссии.

Ранее мы сообщали, что Великобритания намерена вывести все свои войска из Афганистана.

Также напомним, администрация нового президента США Джо Байдена приостановила вывод американских войск из Германии.

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