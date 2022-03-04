Посольство РФ в Вильнюсе "переселили" на улицу Героев Украины

Теперь посольство РФ работает на новой улице/Фото: obzor.lt, коллаж: "Сегодня"
Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс своеобразно наказал российское посольство в Вильнюсе за войну РФ против Украины. Он "перенес" посольство страны на улицу Героев Украины.
Об этом мэр Вильнюса сообщил в Facebook.
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Теперь посольство РФ расположено на улице Героев Украины. Новое название получила ранее безымянная улица, которая вела к дипломатическому учреждению от улицы Латвийской.
"Посольство России, меняйте визитки: Ukrainos didvyrių, 2. Помогу с переводом: улица Героев Украины, 2", — написал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Он отметил, что визитная карточка каждого работника посольства должна чествовать украинских героев. Отправители писем будут думать и о жертвах российской агрессии, и о павших героях Украины.
Также Шимашюс заверил, что проинформировал об изменениях министра транспорта и коммуникаций. Почта Литвы не будет доставлять корреспонденцию в посольство РФ, если адрес будет указан неправильно.
Санкции от США
Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".