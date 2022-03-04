Посольство РФ в Вильнюсе "переселили" на улицу Героев Украины

Теперь посольство РФ работает на новой улице/Фото: obzor.lt, коллаж: "Сегодня"

Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс своеобразно наказал российское посольство в Вильнюсе за войну РФ против Украины. Он "перенес" посольство страны на улицу Героев Украины.

Об этом мэр Вильнюса сообщил в Facebook.

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Подробности

Теперь посольство РФ расположено на улице Героев Украины. Новое название получила ранее безымянная улица, которая вела к дипломатическому учреждению от улицы Латвийской.

"Посольство России, меняйте визитки: Ukrainos didvyrių, 2. Помогу с переводом: улица Героев Украины, 2", — написал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он отметил, что визитная карточка каждого работника посольства должна чествовать украинских героев. Отправители писем будут думать и о жертвах российской агрессии, и о павших героях Украины.

Также Шимашюс заверил, что проинформировал об изменениях министра транспорта и коммуникаций. Почта Литвы не будет доставлять корреспонденцию в посольство РФ, если адрес будет указан неправильно.

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