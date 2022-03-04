Посольство РФ у Вільнюсі "переселили" на вулицю Героїв України

Тепер посольство РФ працює на новій вулиці/Фото: obzor.lt, колаж: "Сьогодні"

Мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс своєрідно покарав російське посольство у Вільнюсі за війну РФ проти України. Він "переніс" посольство країни на вулицю Героїв України.

Про це мер Вільнюса повідомив у Facebook.

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Відтепер посольства РФ розташоване на вулиці Героїв України. Нову назву отримала раніше безіменна вулиця, що вела до дипломатичної установи від вулиці Латвійської.

"Посольство Росії, міняйте візитівки: Ukrainos didvyrių, 2. Допоможу з перекладом: вулиця Героїв України, 2", — написав мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

Він зазначив, що візитна картка кожного працівника посольства повинна віддавати шану українським героям. Натомість відправники листів думатимуть і про жертв російської агресії, і про полеглих героїв України.

Також Шімашюс запевнив, що вже поінформував про зміни міністра транспорту та комунікацій. Пошта Литви не доставлятиме кореспонденцію до посольства РФ, якщо адреса буде вказана не правильно.

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