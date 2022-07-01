Появилось фото Горбачева на больничной койке

Горбачев теперь постоянно в больнице / Коллаж "Сегодня"
Первый президент СССР Михаил Горбачёв почти две недели находится в больнице. Ему диагностировали серьезное заболевание и сейчас в интернете появилось первое фото бывшего политика на больничной койке.
Фото опубликовал в соцсетях российский экономист Руслан Гринберг, который 30 июня навестил 91-летнего Горбачева в больнице.
Что известно
На снимке видно, что у Горбачева на обеих руках есть гематомы, а на заднем плане запечатлена капельница.
"Навестил Михаила Сергеевича. Главный итог беседы – нет разумной альтернативы новому "новому мышлению", – подписал фото Гринберг.
Ранее сообщалось, что у бывшего лидера СССР диагностирован сахарный диабет и проблемы с почками. Врачи решили, что ему необходимо постоянно проводить диализ. По данным российских телеграм-каналов, процедуры проводятся в одной из московских клиник.
Про Горбачева
- Состояние здоровья Михаила Горбачева периодически ухудшается. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу.
- В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.
- В начале июня Горбачев в интервью одному из российских изданий заявил, что причины вторжения России на территорию Украины лежат "в срыве перестройки".
- Годом ранее бывший политик заявил, что угроза ядерной войны, о чем говорят на Западе, сегодня существует реально.
- В 2018 году Горбачев назвал решение США разорвать договор с РФ "ошибкой не от большого ума". При этом он прекрасно знал, что Владимир Путин постоянно нарушает этот договор.