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З'явилося фото Горбачова на лікарняному ліжку

Ірина Ковальчук
1 липня, 20:18
Єдиний президент СРСР уже більше тижня проходить лікування

Горбачов тепер постійно у лікарні / Колаж "Сьогодні"

Перший президент СРСР Михайло Горбачов майже два тижні перебуває у лікарні Йому діагностували серйозне захворювання і зараз в інтернеті з'явилося перше фото колишнього політика на лікарняному ліжку.

Фото опублікував у соцмережах російський економіст Руслан Грінберг, який 30 червня відвідав 91-річного Горбачова у лікарні.

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Що відомо

На знімку видно, що у Горбачова на обох руках є гематоми, а на задньому плані видніється крапельниця.

"Провідав Михайла Сергійовича. Головний підсумок розмови – немає розумної альтернативи новому "новому мисленню", – підписав фото Грінберг.

Раніше повідомлялося, що у колишнього лідера СРСР діагностовано цукровий діабет та проблеми з нирками. Лікарі вирішили, що йому необхідно постійно проводити діаліз. За даними російських телеграм-каналів, процедури проводяться в одній із московських клінік.

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Про Горбачова

  • Стан здоров'я Михайла Горбачова періодично погіршується. У 2016 році йому поставили кардіостимулятор, тоді ж він за станом здоров'я відмовився летіти на міжнародну конференцію до Праги.
  • У червні 2019-го повідомлялося про госпіталізацію політика, у грудні того ж року Горбачов потрапив до лікарні із запаленням легень.
  • На початку червня Горбачов в інтерв'ю одному з російських видань заявив, що причини вторгнення Росії на територію України лежать "у зриві перебудови".
  • Роком раніше колишній політик заявив, що загроза ядерної війни, про що говорять на Заході, сьогодні є реально.
  • 2018 року Горбачов назвав рішення США розірвати договір з РФ "помилкою не від великого розуму". При цьому він чудово знав, що Володимир Путін постійно порушує цей договір.