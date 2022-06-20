91-річний Михайло Горбачов потрапив до лікарні. Що трапилося

Через проблеми зі здоров'ям екс-генсеку доводиться проходити спеціальну медпроцедуру.

Михайло Горбачов. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній радянський генсек, перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов має проблеми з нирками, тому йому доводиться регулярно проходити процедуру гемодіалізу.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

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"Точні діагнози не афішують, але колишнього генсека близько року спостерігають лікарі. А нещодавно почали возити на діаліз до московської лікарні. Іноді Горбачову проводять очищення крові" , – йдеться у повідомленні.

У "Горбачов-Фонді" утрималися від коментування інформації про стан здоров'я Михайла Горбачова. Керівник прес-служби Фонду Павло Палажченко пояснив це етичними міркуваннями.

"Це медична інформація. Її йде багато, в різні часи. Ми ніколи її не коментуємо, поважаючи недоторканність приватної особи", – сказав він.

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Проблеми зі здоров'ям у Горбачова

Стан здоров'я Михайла Горбачова періодично погіршується не перший рік. У 2016 році йому поставили кардіостимулятор, тоді ж він станом здоров'я відмовився летіти на міжнародну конференцію до Праги. У червні 2019-го повідомлялося про госпіталізацію політика, у грудні того ж року Горбачов потрапив до лікарні із запаленням легенів.

Раніше ми повідомляли, що Муратов розкрив правду про здоров'я Горбачова.

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Також нагадаємо, СРСР можна було зберегти навіть після путчу: Горбачов розкрив деталі.