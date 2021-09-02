Пожар "Калдор" в Калифорнии – Байден объявил чрезвычайное положение

Президент Байден распорядился о выделении федеральной помощи для ликвидации пожара. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 2 сентября
"Сегодня президент Джозеф Байден объявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате пожара "Калдор", начавшегося 14 августа 2021 года и продолжающегося до сих пор", – говорится в заявлении Белого дома.
Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" охватывает территорию площадью свыше 84 тысяч гектаров. На данный момент пожар локализован всего на 23%.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 сентября в Калифорнию прибыл Владимир Зеленский. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.
Тем временем в США продолжает бушевать стихия. В среду, 1 сентября, циклон "Ида" достиг Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города.
Что известно об урагане "Ида"
- В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу – скорость ветра достигает 240 километров в час.
- В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.
- До этого президент США Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.
- Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды – он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.