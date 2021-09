Стихия в США – циклон "Ида" затопил метро в Нью-Йорке (видео)

В США циклон "Ида", достигший в среду, 1 августа, Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города. Об этом сообщило издание Insider Paper в четверг, 2 сентября.

Отмечается, что сильный поток воды хлынул на подземную станцию метро "28-я улица", расположенной на пересечении Бродвея с 28-й улицей во Флэтайронском квартал в Манхэттене. Вход на платформу был сразу же закрыт, а из поезда оперативно эвакуировали пассажиров.

"Я ехал и увидел это! Я не понимал, откуда она льется – снизу, сверху или из стены. Вода лилась на пути и уже покрыла рельсы", – рассказал машинист Брайан.

По его словам, из-за подтоплений из поезда сразу эвакуировали более 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метрополитена.

JUST IN All subway services in New York city suspended due to severe flooding pic.twitter.com/00p4BR4Alu