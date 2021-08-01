Пожары в Турции: в поджогах признались курдские экстремисты

Ответвление "Рабочей партии Курдистана" заявило, что устроило "диверсионные атаки" на турецкие туристические достопримечательности, чтобы наказать правительство

Курдская группировка "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции / коллаж "Сегодня"

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя экстремистская организация "Дети огня", которая является ветвью "Рабочей партии Курдистана", признанной в стране террористической.

Об этом сообщило курдское новостное агентство Rojava Network в Twitter.

Согласно приведенной изданием цитате из заявления "Инициативы "Дети огня", группировка берет на себя ответственность за "диверсионные атаки" на туристические достопримечательности Турции, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка и пора поставить его на колени с помощью огненного моря".

Следует также отметить, что передавшее заявление экстремистов курдское агентство Rojava через несколько часов посчитало нужным подчеркнуть, что не несет никакой ответственности за деятельность "Детей огня".

"Мы, Rojava Network Team, не несем никакой ответственности за действия и поджоги организации "Дети огня" в Турции. Мы – новостное агентство, ежедневно сообщающее об инцидентах в Курдистане, Ираке, Сирии и Турции с 2015 года", – говорится в их заявлении.

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В Турции пылает уже больше недели

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов.

На данный момент пожары унесли жизни по меньшей мере восьми человек и более 180 в больницах. Власти эвакуировали целые села.

Пожары на южном побережье Турции такие мощные, что дым видно даже со спутников, но власти утверждают, что большинство очагов уже взяли под контроль.

О том, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека, подозревают уже несколько дней. Так, мы писали, что:

Задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.

Турецкие власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги.

31 июля в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.