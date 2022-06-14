Предательство и падение Поклонской: за что Путин наказал сторонницу русского мира

Что-то не складывается у Поклонской в России / Коллаж "Сегодня"

После предательства Украины в 2014 году у экс-старшего прокурора Главного управления надзора соблюдения законов в уголовном производстве Генпрокуратуры Украины Натальи Поклонской карьера вроде бы задалась. Поначалу, оценивший ее предательство международный преступник Владимир Путин, дал ей "порулить" всей крымской прокуратурой аннексированного полуострова. Потом ее сделали депутатом Госдумы...

В итоге за 8 лет у нее был шанс сначала сделать политическую карьеру, потом дипломатическую или в статусе чиновника. В итоге сегодня Поклонская безработная – 13 июня хозяин Кремля уволил ее с должности замглавы Россотрудничества.

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Карьера предательницы

Как известно, в 2014 году Поклонская оказалась тем предателем Украины, которая согласилась принять должность прокурора аннексированного Крыма, когда полуостров захватила армия РФ. Трое других кандидатов из числа заместителей прокурора Автономной республики Крым в составе Украины Вячеслава Павлова, отказались это сделать.

Своими действиями Поклонская внесла элемент легализации оккупантов. Ее уволили из Генпрокуратуры Украины, против нее возбуждено уголовное дело за соучастие в действиях по захвату власти и за измену Родине. Расследование было завершено лишь в 2021 году и сейчас дело находится в суде.

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В российской же прокуратуре у предательницы все складывалось замечательно:

25 марта 2014 года приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки 33-летняя Поклонская была назначена так называемым "прокурором" оккупационных властей "Республики Крым";

через два дня ей был присвоен чин старшего советника юстиции РФ;

через месяц Чайка вручил ей удостоверение сотрудника прокуратуры РФ;

через год указом Путина ей был присвоен третий класс государственного советника юстиции РФ.

За это время на аннексированном полуострове было начато преследование крымских татар. Был запрещен въезд в Крым и Россию главе Меджлиса Рефату Чубарову. Апогеем ее прокурорства в захваченном Крыму стал запрет Меджлиса крымскотатарского народа, который в России признали террористической организацией.

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Депутатство

За выполнение грязной работы, конечно же, последовало вознаграждение – депутатство в Госдуме России. Правда, неофициальная версия другая. Проходящему вместе с ней по одному делу о предательстве Украины Сергею Аксенову, который руководит аннексированным полуостровом, необходим был свой человек в Москве для прикрытия своих грязных делишек.

18 сентября 2016 года у Поклонской началась уже политическая карьера – она получила мандат депутата Госдумы РФ, куда избиралась в Крыму от провластной партии "Единая Россия". Тут с Поклонской начали происходить казусы – с политической деятельностью что-то пошло не так. Зато она запомнилась атакой на художественный фильм "Матильда" о любовных отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская написала 43 обращения в Генпрокуратуру РФ о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма, а конкретней в искажении истории. Ее бывшие коллеги нарушений не выявили, и Поклонская не придумала ничего лучше, как 25 октября 2017 года записать на Красной площади в Москве обращение к генпрокурору РФ Чайке. Преданнейшего человека Путина она обвинила в бездействии.

Был и еще один прокол Поклонской, который, по мнению наблюдателей, стоил ей политической карьеры. Она единственная из фракции "единоросов" проголосовала против пенсионной реформы, на которую России необходимо было идти на фоне усугубляющегося демографического кризиса. В итоге глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов посоветовал ей "принять решение" о прекращении депутатских полномочий.

Несостоявшийся дипломат

Поклонская досидела в Госдуме до конца каденции и подала документы на праймериз внутри "Единой России" на выборы в 2021 году. Однако сначала организаторы заявили, что она не успела вовремя подать все документы, а потом бывшая прокурор сама сняла свою кандидатуру якобы для новой работы.

Новым рабочим местом должен был стать депрессивный африканский остров – Республика Кабо-Верде. 13 октября 2021 года Путин назначил Поклонскую туда послом.

Однако нога ее так и не ступила на горячие пески пляжей этого острова – Украина быстро отреагировала на назначение и направила властям Кабо-Верде протест в связи с прибытием дипломата, обвиняемого в способствовании захвата Россией части чужого государства.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, после назначения посла государство пребывания должно дать агреман (предварительное согласие). Видимо, после обращения Киева в Кабо-Верде не дали такого согласия и в январе 2022 года Поклонская вынуждена была заявить, что сама отказалась от должности посла по личным обстоятельствам.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", – сказала тогда Поклонская.

Чиновник

В Кремле было решено, что Поклонская принесет больше пользы в качестве замглавы Россотрудничества. Это ведомство занимается сотрудничеством со структурами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), и которое давно не функционирует. Украина покинула эту организацию в 2018 году.

Чем в этой мертвой структуре занималась бы Поклонская точно неизвестно. Однако пробыла она в федеральном агентстве всего четыре месяца (была назначена в начале февраля 2022 года).

Наблюдатели отмечают, что причиной изгнания с теплого места стала ее позиция по вторжению России в Украину. Еще в апреле Поклонская выдала на своей Телеграм-странице завуалированное осуждение "спецоперации" и подтвердила, что на войну отправили срочников.

"Солдаты и обычные люди теряют жизни, многие искалечены и сколько ещё их будет... Сколько военнопленных, сколько горя... Это все называется бедой, трагедией, катастрофой... Я говорю о том, что опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы", – написала Поклонская.

Эпилог

По-видимому, предательница Украины просто забыла, что она теперь живет не в свободной стране, где можно вслух высказывать свои мнение, вот и пришлось расплачиваться. Какое место теперь ей найдут кремлевские хозяева, пока неизвестно. В Телеграм-канале Россотрудничества лишь сухо написали, что Поклонская за время работы "проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников. Желаем ей успехов в будущей работе".

Не исключено, что Поклонскую ожидает ссылка в непризнанные образования "Л/ДНР" или на оккупированные новые территории Украины. Тем более, что она недавно там уже побывала. Нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил в начале марта, что Поклонскую видели в Херсонской области.

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