Представителям Кремля запретили вход в Европарламент

Роберта Метсола резко выступила против российской власти / Фото: Reuters
Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что вход для представителей Кремля, который развязал агрессию против Украины, будет запрещен. Об этом она сказала на внеочередном заседании Европарламента, созванного из-за войны России против Украины, сообщает "Интерфакс Украина".
"У Европейского парламента долгая и гордая история того, что он был занозой в боку автократов. И в этом духе я буду добиваться запрета любому представителю Кремля входить в помещения Европарламента. Агрессорам и разжигателям войны не место в Доме демократии", — заявила Метсола.
Какие санкции уже ввели против России
- 28 февраля был опубликован список из 26 известных россиян, против которых Европейский Союз ввел персональные санкции.
- Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.
- США ввели санкции против банков РФ, где более триллиона долларов. Крупные банки отсоединят от американской финансовой системы. Также ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.
- Евросоюз также ввел санкции против Центробанка РФ. Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. Великобритания также вводит санкции против Центробанка РФ.
- Кроме того, Европа закрыла небо для российских самолетов. Россияне теперь не могут ни в Европу вылететь, ни вылететь из европейских стран домой. А российские пропагандистские каналы отключают от вещания в Европе.