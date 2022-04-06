Премьер Словении ответил России на обвинения и показал, как появился символ "Z"

Янез Янша ответил на претензии оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В МИД России назвали крайне недружественным решение Словении сократить персонал российского посольства. В стране уже ответили на претензии РФ.

На ситуацию отреагировал премьер-министр Словении Янез Янша.

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Политик опубликовал на своей странице в Twitter довольно оригинальный ответ на претензии со стороны РФ. Он загрузил в соцсеть эротическую карикатуру о России. На ней изображен процесс "зачатия" символики РФ – буквы "Z".

"Зачатие и рождение символа "Z" (зло)", — подписал Янез Янша публикацию.

В России на карикатуру пока не отреагировали.

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За символ оккупантов "Z" в Германии будут привлечены к уголовной ответственности

Граждане Германии, которые будут использовать букву "Z", что будет символизировать поддержку войны России в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Буква "Z" как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", – сказал представитель МВД.

Напомним, буква "Z" используется в качестве маркировки на российских военных машинах, танках, которые участвуют в войне против Украины. Также она используется россиянами, поддерживающими войну, и была видна на флагах и на прокремлевских митингах.

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"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил официальный представитель МВД Германии.

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