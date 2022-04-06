Прем'єр Словенії відповів Росії на звинувачення і показав, як з'явився символ "Z"

Янез Янша відповів на претензії окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

У МЗС Росії назвали вкрай недружнім рішення Словенії скоротити персонал російського посольства. В країні вже відповіли на претензії РФ.

На ситуацію відреагував прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

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Політик опублікував на своїй сторінці у Twitter досить оригінальну відповідь на претензії зі сторони РФ. Він завантажив до соцмережі еротичну карикатуру про Росію. На ній зображено процес "зачаття" символіки РФ — літери "Z".

"Зачаття і народження символу "Z" (зло)", — підписав Янез Янша публікацію.

У Росії на карикатуру поки не відреагували.

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За символ окупантів "Z" у Німеччині притягатимуть до кримінальної відповідальності

Громадяни Німеччини, які використовуватимуть літеру "Z", що символізуватиме підтримку війни Росії в Україні, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

"Літера "Z" як така, звісно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – сказав представник МВС.

Нагадаємо, літера "Z" використовується як маркування на російських військових машинах, танках, які беруть участь у війні проти України. Також вона використовується росіянами, які підтримують війну, і була видна на прапорах та на прокремлівських мітингах.

"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", – заявив офіційний представник МВС Німеччини.

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