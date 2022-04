Посол Великої Британії в Україні назвала зґвалтування "частиною російського арсеналу"

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що російські окупанти зробили зґвалтування своєю "зброєю війни".

Про це вона написала в себе у Twitter.

Серед іншого, вона нагадала, що зґвалтування – це воєнний злочин.

Rape is a weapon of war. Через те, що ви знайдете повне розширення його використання в #Ukraine its already clear it була part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.