Премьер Венгрии Орбан попал на сайт "Миротворец"

На сайте "Миротворец" отмечается, что Виктор Орбан участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался на сайте "Миротворец".

Как отмечается, он указан как "пособник российских военных преступников".

Реклама

"Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Антиукраинский пропагандист. Сотрудничество с российским агрессором", – говорится на сайте об Орбане.

Кроме этого, упоминается, что премьер-министр Венгрии единственный в ЕС "отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа даже в долгосрочной перспективе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на сайте "Миротворец".

Напомним, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава на данный момент не видит возможности нормального сотрудничества с Будапештом, пока правительство Виктора Орбана не изменит свой подход к восприятию трагических событий в Украине и отношение к России.

Реклама

Читайте также: