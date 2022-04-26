Президент Молдовы экстренно созвала Совбез из-за обстрелов в непризнанном Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совета безопасности из-за произошедших за последние два дня взрывов в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется, начиная с 13:00, в Президиуме. После встречи, в 15:00, президент Майя Санду проведет брифинг для прессы", – говорится в сообщении.

В то же время Служба информации и безопасности Молдовы призвала граждан сохранять спокойствие.

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"Призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну",- говорится в ведомстве.

В непризнанном Приднестровье сейчас установлен красный уровень террористической опасности.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

В поселке Маяк прогремели взрывы. Поселок находится в 10 км от Украины. Пострадавших из-за взрывов нет. Однако был взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

Также был еще один взрыв. Атака совершена на аэродром недалеко от непризнанной столицы ПМР – Тирасполя. До пограничного городка в Одесской области Украины около 49 км.

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Главное управление разведки МО Украины сообщило, что взрывы в "ПМР" , которые прогремели 25 апреля, – спланированная провокация российских спецслужб.

РФ пробивает коридор к "ПМР"

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что по непризнанной "Приднестровской республике" необходимо нанести превентивный удар. По его мнению, это позволит устранить угрозу прорыва российских войск. В частности, он отмечает, что удар по "Приднестровью" поможет спасти украинских военных в Мариуполе от массовых убийств.