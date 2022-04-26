Президент Молдови екстрено скликала Радбез через обстріл у невизнаному Придністров'ї

Президент Молдови Майя Санду / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Молдови Майя Санду скликає засідання Ради безпеки через вибухи, що сталися за останні два дні, в невизнаному Придністров'ї. Про це повідомляє прес-служба голови Молдови.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у придністровському регіоні. Вища рада безпеки збереться, починаючи з 13:00, у Президії. Після зустрічі, о 15.00, Президент Майя Санду проведе брифінг для преси" йдеться у повідомленні.

Водночас, Служба інформації та безпеки Молдови закликала громадян зберігати спокій.

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"Закликаємо суспільство заспокоїтися і утримуватися від поширення інформації з неперевірених джерел, що особливо розпалює ненависть та війну", – йдеться у відомстві.

У невизнаному Придністров'ї зараз встановлений червоний рівень терористичної небезпеки.

Ситуація у невизнаному Придністров'ї

В селищі Маяк прогриміли вибухи . Селище знаходиться за 10 км від України. Потерпілих через вибухи немає. Проте було підірвано регіональний радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

Також був ще один вибух. Атаку здійснено на аеродром неподалік невизнаної столиці ПМР — Тирасполя. До прикордонного містечка на Одещині близько 49 км.

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Головне управління розвідки МО України повідомило, що вибух у "ПМР" які прогриміли 25 квітня – спланована провокація російських спецслужб.

РФ пробиває коридор до "ПМР"

22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР". Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом і південною Україною". Після цього окупанти повинні пробити коридор у невизнану ПМР , де нібито "зазначаються факти утисків російськомовного населення".

Україна додатково посилила кордон із Молдовою у районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.

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Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що по невизнаній "Придністровській республіці" необхідно завдати превентивного удару. На його думку, це дозволить усунути загрозу прориву російських військ. Зокрема, він зазначає, що удар по "Придністров'ю" допоможе врятувати українських військових у Маріуполі від масових убивств