Президент Туркменистана бетонировал фундамент золотой лопатой – видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любит золото / Коллаж "Сегодня"

Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухамедов помпездно дал старт строительству зала для проведения массовых торжеств в административном центре региона Марыйский велаят, вход которого уже имеет орнаменты из золота. Лидер страны заложил капсулу для будущих поколений, используя инструменты из золота.

Об этом сообщает местный телеканал "Яшлык" ("Золотой век" в переводе).

На видео видно, что Гурбангулы Бердымухамедов заложил золотую капсулу в фундамент помещения. А после ему дали золотую лопату и подогнали золотую тачку с бетоном. Пару лопат со строительной смесью из этой тачки президент положил на золотой желоб, по которому и была залита золотая капсула.

Что находится в золотой капсуле, широкой публике неизвестно / Фото turkmenistan.gov.tm

Согласно официальным сообщениям, новый зал для торжественных мероприятий будет на 3 тысячи мест.

Церемония сопровождалась концертом / Фото turkmenistan.gov.tm

Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедов известен своими неординарными решениями.