Президент Туркменистана бетонировал фундамент золотой лопатой – видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любит золото / Коллаж "Сегодня"
Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухамедов помпездно дал старт строительству зала для проведения массовых торжеств в административном центре региона Марыйский велаят, вход которого уже имеет орнаменты из золота. Лидер страны заложил капсулу для будущих поколений, используя инструменты из золота.
Об этом сообщает местный телеканал "Яшлык" ("Золотой век" в переводе).
На видео видно, что Гурбангулы Бердымухамедов заложил золотую капсулу в фундамент помещения. А после ему дали золотую лопату и подогнали золотую тачку с бетоном. Пару лопат со строительной смесью из этой тачки президент положил на золотой желоб, по которому и была залита золотая капсула.
Согласно официальным сообщениям, новый зал для торжественных мероприятий будет на 3 тысячи мест.
Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедов известен своими неординарными решениями.
- В 2018 году власти Туркменистана постановили оставить в стране машины только белого цвета. Людям было дано время либо перекрасить свои машины, либо продать. А все потому, что белый является любимым цветом Бердымухамедова.
- В том же году инспекторы дорожного движения Туркменистана начали изымать у автовладельцев номерные знаки с "77". Запрет на использование таких номеров был связан с тем, что их могли иметь только родственники Гурбангулы Бердымухаммедова.
- В 2019 году чиновников обязали отдохнуть на новом каспийском курорте Аваза под угрозой увольнения. Все бы ничего, только путевка туда стоит как три зарплаты чиновника среднего уровня.