Наговорил на импичмент. Президента Чехии обвинили в госизмене из-за интервью о взрывах в Врбетице

Очередное заявление Милоша Земана в поддержку Кремля может все же стоить ему карьеры – Сенат готовит иск об измене Родине

Парламент Чехии может отправить президента Милоша Земана в отставку после его слов о расследовании взрывов военных складов в деревне Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает портал Novinky.

Глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил подтвердил, что чешский Сенат рассматрит возможность подачи государственного иска против Земана по статье об измене Родине.

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Выстрчил утверждает, что президент рассекретил следственные материалы, которые не подлежали огласке.

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"Мы займемся возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением об измене Родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации", – сказал глава Сената.

Кроме того, в Чехии уже инициировали соответствующую петицию – ее инициаторы считают, что Земан продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.

Напомним, что накануне Милош Земан заявил, что следствие рассматривает две предварительные причины взрывов на складах боеприпасов во Врбетице: неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

Это вызвало яростную реакцию как граждан страны, так и парламентской оппозиции. Они обвинили главу государства в распространении российской пропаганды.

Стоит отметить, что ранее власти озвучивали только версию о причастности к взрывам российской контрразведки ГРУ. По этой причине из Праги были высланы 18 российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием:

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