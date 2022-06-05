"Придется освободиться от российского газа и как можно скорее" – цитаты иностранных деятелей 5 июня

В Европе высказались по теме отказа от российского газа. / Фото: ТАСС, REUTERS, Коллаж: Сегодня, dw.com

Украина продолжает героически противостоять российским захватчикам. В то же время европейские страны не прекращают поддерживать нашу страну, а также думают над важным вопросом – отказом от поставки газа из России.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты западных политиков за 5 июня.

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Поддержка Украины

По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, украинцы точно знают, какое будущее хотят.

"Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего сильному демократическому сообществу", – указала она.

В то же время Папа Римский Франциск отметил, что через 100 дней после начала вооруженной агрессии против Украины на человечество снова спустился "кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты":

"Воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, которые вместо того, чтобы приближаться, вынуждены отдаляться от своих домов".

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк недавно посетила Бородянку, заявив, что поселок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны России, включая семьи, убитые в собственных домах.

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"Это только укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", – сказала она.

Вопрос российского газа

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страна ищет альтернативы снабжения газа или дизельного топлива из России. Например, по его словам, Объединенные Арабские Эмираты могут стать хотя бы временным решением для замены российской нефти и дизельного топлива.

Он отметил, что это обсуждение уже началось с ОАЭ.

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Кроме этого, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон также высказался на тему отказа от российского газа:

"Нам придется освободиться от российского газа и как можно скорее восстановить свою автономию, потому что Путину не нравится европейский проект. Он использует газ, чтобы разделить нас, он делал все в течение многих лет, чтобы разделить Европу".

О чем политики говорили раньше: