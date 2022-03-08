Приехали! За границей россияне не могут снять деньги в аэропортах

В Украине перестали принимать карты банков России и Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Граждане России, которая вероломно напала на Украину в ночь на 24 февраля, до конца так и не поняли, в какой реальности они оказались благодаря введенным санкциям в ответ на войну в нашей стране.
В телеграм-каналах появилось видео, как россияне тщетно пытаются снять какие-либо средства в банкоматах аэропорта Тбилиси (Грузия). Они искренне не понимают, почему с ними такое происходит. Напомним, что 6 марта платежные сервисы Visa и Mastercard прекратили свою работу в России. В ближайшее время они прекратят все транзакции по картам.
Санкции
- На сегодня, как считают эксперты, Россия является мировым лидером по введенным против нее санкциям. А впереди еще санкции ЕС, который рассматривает разные варианты отказа от российской нефти и газа.
- 7 марта компания Boeing объявила о решении ограничить сотрудничество с РФ и отказалась от покупки российского титана.
- Из-за агрессии против Украины россиян ожидает огромный уровень безработицы и нищета. Закрытие, например, магазинов Ikea привело к потере 15 тыс. рабочих мест, а завод Renault-Nissan в Тольятти, который остановился из-за нехватки импортных запчастей – это 35 тыс. рабочих мест.
- Даже Сингапур запретил торги ценными бумагами российского "Газпрома".
- После вторжения российских войск в Украину Германия объявила о замораживании российских активов в ФРГ, в том числе и компании "Газпром".
- Утром 7 марта российский рубль на лондонской бирже упал до 139 руб/доллар, а за 1 евро просили 150 "деревянных".
- Свои санкции ввела Южная Корея против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.
- Соединенные Штаты Америки вводят очередные ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.