Приїхали! За кордоном росіяни не можуть зняти гроші в аеропортах

В Україні перестали приймати картки банків Росії і Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Громадяни Росії, яка віроломно напала на Україну у ніч на 24 лютого, до кінця так і не зрозуміли, в якій реальності вони опинилися завдяки введеним санкціям у відповідь на війну у нашій країні.
В телеграм-каналах з'явилося відео, як росіяни марно намагаються зняти будь-які кошти у банкоматах аеропорту Тбілісі (Грузія). Вони щиро не розуміють, чому з ними таке трапляється. Нагадаємо, що 6 березня платіжні послуги Visa і Mastercard припинили свою роботу в Росії. Найближчим часом вони припинять усі транзакції картами.
Санкції
- На сьогодні, як вважають експерти, Росія є світовим лідером за введеними проти неї санкціям. А попереду ще санкції ЄС, що розглядає різні варіанти відмови від російської нафти та газу.
- 7 березня компанія Boeing оголосила про рішення обмежити співпрацю з РФ і відмовилася від купівлі російського титану.
- Через агресію проти України на росіян чекає величезний рівень безробіття та злидні. Закриття, наприклад, магазинів Ikea призвело до втрати 15 тис. робочих місць, а завод Renault-Nissan у Тольятті, який зупинився через нестачу імпортних запчастин – це 35 тис. робочих місць.
- Навіть Сінгапур заборонив торги цінними паперами російського "Газпрому".
- Після вторгнення російських військ в Україну Німеччина оголосила про заморожування російських активів у ФРН, у тому числі й компанії "Газпром".
- Вранці 7 березня російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар, а за 1 євро просили 150 "дерев'яних".
- Свої санкції запровадила Південна Корея проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмеженя – припинення транзакцій із Центральним банком Росії.
- Сполучені Штати Америки вводять чергові обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.