Приїхали! За кордоном росіяни не можуть зняти гроші в аеропортах

В Україні перестали приймати картки банків Росії і Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Громадяни Росії, яка віроломно напала на Україну у ніч на 24 лютого, до кінця так і не зрозуміли, в якій реальності вони опинилися завдяки введеним санкціям у відповідь на війну у нашій країні.

В телеграм-каналах з'явилося відео, як росіяни марно намагаються зняти будь-які кошти у банкоматах аеропорту Тбілісі (Грузія). Вони щиро не розуміють, чому з ними таке трапляється. Нагадаємо, що 6 березня платіжні послуги Visa і Mastercard припинили свою роботу в Росії. Найближчим часом вони припинять усі транзакції картами.

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