Проблемы с сердцем – еще одна страна подтвердила опасную "побочку" после вакцины Pfizer

Ранее аналогичные выводы в отношении препарата сделали специалисты из Соединенных Штатов и Израиля

Вакцина Pfizer может вызывать миокардит / Фото: REUTERS

Министерство здравоохранении Японии заявило, что у семи граждан, получивших прививку от коронавируса Pfizer, возникло воспаление сердечной мышцы.

Об этом сообщает NHK.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на конец мая 9,76 миллиона человек в стране были вакцинированы препаратом Pfizer. В результате у семи человек в возрасте от 20 до 69 лет диагностировали миокардит или перикардит. Симптомы у них появились после второй дозы прививки.

Специалисты Минздрава отметили, что серьезных опасений в отношении безопасности препарата пока нет. Однако они продолжат сбор данных о побочных эффектах как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, ранее в США подтвердили, что вакцины компаний Pfizer и Moderna могут вызывать опасный побочный эффект у молодых мужчин – воспаление сердца. Аналогичные выводы сделали и эксперты Минздрава Израиля.

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Кроме того,в украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

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