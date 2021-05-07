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Вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство

7 мая, 17:13

Виталий Семченко Виталий Семченко

Европейский регулятор лекарственных средств начал рассмотрение жалоб о появлении подобного побочного эффекта среди вакцинированных

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Британская вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) может вызывать синдром Гийена-Барре. Это патология, которая сопровождается слабостью мышц, вплоть до паралича.

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Об этом сообщает Reuters.

По этой причине Европейский регулятор лекарственных средств начал рассмотрение жалоб о появлении подобного побочного эффекта среди вакцинированных. Эксперты просят у компании более подробную информацию о случаях заболевания.

Синдром Гийена-Барре – это неврологическая болезнь, которая проявляется вялыми парезами и параличами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

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Источник: space.com

Большинство случаев возникают после бактериальной или вирусной инфекции и развиваются в течение нескольких дней или недель. Это редкое состояние, связанное с респираторными и кишечными инфекциями, а также некоторыми прививками.

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Как сообщалось ранее, риски образования церебрального венозного тромбоза после применения вакцин компаниями Pfizer и Moderna примерно такие же, как после препарата AstraZeneca.

Также мы писали, что в США у мужчины через четыре дня после вакцинации американской прививкой Johnson & Johnson на большей части тела начала слезать кожа и появилась ярко-красная сыпь.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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