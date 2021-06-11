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Проблемы с сердцем – в США подтвердили опасную "побочку" после вакцин Pfizer и Moderna

11 июня 2021 10:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Расследование безопасности препаратов началось после того, как Минздрав Израиля сообщил о возможной связи между Pfizer и заболеванием

В США подтвердили опасную "побочку" после вакцин Pfizer и Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

В США подтвердили опасную "побочку" после вакцин Pfizer и Moderna. Фото: REUTERS/Susana Vera

Вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna могут вызывать опасный побочный эффект у молодых мужчин – воспаление сердца.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Расследование безопасности препаратов началось после того, как Минздрав Израиля сообщил о возможной связи между Pfizer и заболеванием.

Отмечается, что после второй дозы вакцин у мужчин в возрасте 12-24 года диагностировали воспаление сердца в течение недели после укола. Некоторым пациентам потребовалась госпитализация, однако большинство из них полностью избавились от симптомов.

"У лиц в возрасте от 16 до 24 лет после введения второй дозы вакцины было зарегистрировано 283 случая воспаления сердца. Это сопоставимо с ожиданиями от 10 до 102 случаев для этого возрастного диапазона на основе фоновой заболеваемости населения США", – говорится в сообщении CDC.

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Еще одна система мониторинга показала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после второй прививки по сравнению с частотой, которая наблюдается после первой дозы.

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В компаниях Moderna и Pfizer пока не установили связь между сердечными заболеваниями и вакцинами.

Как сообщалось ранее, вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

Кроме того, в украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

Смотрите, как группа крови влияет на течение ковида:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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