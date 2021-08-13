Происхождение COVID-19. ВОЗ собирает новую группу для исследований

ВОЗ снова займется изучением COVID-19 и других вирусов / коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст новую группу из ученых для изучения происхождения новых вирусов, в том числе коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в заявлении организации.

Международная научная консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.

"В отношении SARS-CoV-2 группа будет способствовать быстрому проведению исследований, рекомендованных в отчете в марте 2021 года", – говорится в заявлении ВОЗ.

Организация здравохранения объявила открытый конкурс на участие в SAGO и надеется, что в нем примут участие представители всех входящие в нее стран.

ВОЗ надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению COVID-19, а также других, изучающих, например, происхождение птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола.

В ВОЗ напомнили, что научных данных, собранных в ходе первой фазы исследования, пока недостаточно для опровержения какой-либо гипотезы и важно иметь доступ ко всем данным.

"Для рассмотрения лабораторной гипотезы важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ", – отметили в организации.

Напомним, Китай отказался выполнять план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения COVID-19. А возглавлявший миссию ВОЗ в Китае Питер Эмбарек допустил, что "нулевым пациентом", заболевшим COVID-19 в Ухане, мог быть сотрудник лаборатории, который проводил исследования.

Мы также писали, что ООН обратилась к Китаю и другим странам, чтобы те помогли изучить вопрос происхождения коронавируса.