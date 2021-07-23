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ООН обратилась к Китаю с просьбой "пролить свет" на COVID-19

23 июля 2021 21:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как сказал заместитель официального представителя генсека ООН, страны должны оказать помощь в изучении коронавируса

ООН просит Китай сотрудничать с ВОЗ

ООН просит Китай сотрудничать с ВОЗ / Фото: REUTERS/Yves Herman

ООН обратилась к Китаю, который недавно отказался сотрудничать с ВОЗ, и другим странам, чтобы те помогли изучить вопрос происхождения коронавируса.

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Как сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, все страны-члены ООН должны сотрудничать с ВОЗ.

"ВОЗ руководит этим процессом (изучением COVID-19 – Ред), и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН — Ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ", – сказал Фархан Хак.

Он отметил, что надеется на понимание стран, их помощь и поддержку ВОЗ.

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К слову, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

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Также мы писали о том, что в апреле этого года количество международных турпоездок на 86% меньше, чем в предыдущем. Однако в мае этот разрыв сократился до 82% – то есть ситуация начинает улучшаться.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек. До этого самый большой показатель был 28 января – 17 116.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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