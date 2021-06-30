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Мировой туризм понес триллионные убытки из-за пандемии – ООН

30 июня 2021 16:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за коронавируса количество поездок в 2020 году сократилось на 73%, по сравнению с 2019 годом

Путешествия во время пандемии коронавируса сократились. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Путешествия во время пандемии коронавируса сократились. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

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Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), передает "Интерфакс-Украина".

По сравнению с 2019 годом, когда в мире не было пандемии COVID-19, количество поездок в 2020 году сократилось на 73%. Потери в туризме и смежных отраслях достигли 2,4 трлн долларов.

Ожидается, что вернуть доверие к международному туризму может только вакцинация от COVID-19.

Как мы писали ранее, Германия разрешила въезжать в страну украинцам, которые получили две дозы прививки против коронавируса.

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Сайт "Сегодня" также писал, что Израиль открыл границы для украинцев. Для въезда граждане должны получить специальное разрешение, сделать ПЦР-тест на коронавирус и отбыть самоизоляцию.

Также мы объясняли, что должно быть в документе, подтверждающем получение полного курса вакцины от COVID-19.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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