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Світовий туризм поніс трильйонні збитки через пандемію – ООН

30 червня 2021 16:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Через коронавірус кількість поїздок в 2020 році скоротилося на 73%, в порівнянні з 2019 роком

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

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Про це йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) і Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), передає "Інтерфакс-Україна".

У порівнянні з 2019 роком, коли в світі не було пандемії COVID-19, кількість поїздок в 2020 році скоротилося на 73%. Втрати в туризмі і суміжних галузях досягли 2,4 трлн доларів.

Очікується, що повернути довіру до міжнародного туризму може тільки вакцинація від COVID-19.

Як ми писали раніше, Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

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Сайт "Сьогодні" також писав, що Ізраїль відкрив кордони для українців. Для в'їзду громадяни повинні отримати спеціальний дозвіл, зробити ПЛР-тест на коронавірус і відбути самоізоляцію.

Також ми пояснювали, що має бути в документі, що підтверджує отримання повного курсу вакцини від COVID-19.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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