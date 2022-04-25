Пропагандист Соловьев заранее обвинил в своем будущем "убийстве" Зеленского

Владимир Соловьев обвинил Владимира Зеленского в подготовке своего будущего "убийства". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Соловьев сказал в эфире одного из российских телеканалов.

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Таким образом пропагандист отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ предотвратила покушение "на одного из известных отечественных тележурналистов". Вскоре стало известно, что это "покушение" должно было готовиться именно на Соловьева.

Пропагандист считает, что его "заказал" Зеленский из-за "личных обид".

"Зеленский пожаловался на меня в кругу своих ближних друзей. И попросил, чтобы со мной разобрались. Сюда засылают разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам. Потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. То он ко мне обращался напрямую, а теперь я личный враг недофюрера. И поэтому если со мной что-нибудь когда-нибудь случится, знайте – это заказы Зеленского", – предупредил Соловьев.

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Соловьева объявят в розыск

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.

11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

Виллу Соловьева залили "кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской.

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Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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