Пропагандисты Беларуси "опровергли" пытки над Протасевичем: новое видео допроса

Белорусские пропагандисты ищут все новые ухищрения, чтобы скрыть пытки над схваченным оппозиционером, но вопросы остаются

Роман Протасевич плакал во время "интервью" на ОНТ. Фото: скриншот

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает попытки выдать "интервью" арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича пропагандистским СМИ за добровольное.

Спустя несколько дней после того, как на пропагандистском телеканале ОНТ вышло полуторачасовое видео, на котором Протасевич "признается" во всех вменяемых ему преступлениях и оговаривает белорусскую оппозицию, государственное агентство БелТА опубликовало ранее непоказанные кадры с пленником.

В частности, на одном из фрагментов журналист со слезами на глазах спрашивает, можно ли ему покурить. На другом – когда отснятый материал покажут в эфире.

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"Похоже, что Протасевича заставляли?" – задаются вопросом в БелТА.

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При этом пропагандисты не отвечают на главный вопрос: если Роман Протасевич чувствует себя хорошо (как он сам сказал в телестудии), откуда у него на руках взялись следы пыток.

Напомним, что 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку.

После того, как боевики Донбасса обвинили оппозиционера в участии в войне и потребовали его "экстрадиции", на ОНТ вышло обширное видео, на котором Роман Протасевич сознается в "организации беспорядков", говорит об уважении к Лукашенко и просит его не выдавать, поскольку в т.н. "ЛНР" ему грозит смертная казнь.

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