Прощай, Афган! США выводят последних солдат – СМИ

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Соединенные Штаты начали выведение из Афганистана своего воинского контингента, который обеспечивает эвакуацию из страны.

Об этом сообщило Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Военные США начали выход из Афганистана. Вещи уехали, но мы все еще можем защитить аэропорт", – рассказал один из собеседников.

Как отмечает издание, сегодня в кабульском аэропорту уже находится меньше американских войск, чем вчера.

В то же время источники утверждают, что у американцев, которые хотят выехать, пока еще есть такая возможность.

"Мы все еще можем вывести американцев, которые хотят эвакуироваться", – сообщил один из источников.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не менять сроков вывода войск и завершить его 31 августа – так ему рекомендовали в Пентагоне.