Афганская беженка родила на борту самолета США. Как принимали роды

Во время родов начались осложнения – пилоту пришлось снизить высоту, чтобы стабилизировать ситуацию

После посадки самолета роженицу госпитализировали. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США

На борту военного самолета ВВС США, который эвакуировал людей из захваченного талибами Афганистана, у пассажирки начались роды. Она вынужденно покинула захваченный Кабул на последних неделях беременности.

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Об этом сообщает Транспортное командование Воздушных сил США.

Во время полета у женщины начались роды с осложнениями. Командир самолета снизил высоту, чтобы увеличить давление в самолете. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери, отмечают в командовании.

Женщину на носилках вынесли из самолета. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США

"Медицинский персонал 86-й медицинской группы помог афганской матери и семье у самолета C-17 ВВС США, позывной Reach 828, через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия", — говорится в сообщении.

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После посадки мать и с младенцем доставили в ближайшую больницу. Сейчас они в "хорошем состоянии", отмечают в ВВС.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам провинции.

15 августа вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

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