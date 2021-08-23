Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Афганская беженка родила на борту самолета США. Как принимали роды

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 августа, 09:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время родов начались осложнения – пилоту пришлось снизить высоту, чтобы стабилизировать ситуацию
После посадки самолета роженицу госпитализировали. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США
После посадки самолета роженицу госпитализировали. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США

На борту военного самолета ВВС США, который эвакуировал людей из захваченного талибами Афганистана, у пассажирки начались роды. Она вынужденно покинула захваченный Кабул на последних неделях беременности.

Реклама

Об этом сообщает Транспортное командование Воздушных сил США.

Читайте также:

Во время полета у женщины начались роды с осложнениями. Командир самолета снизил высоту, чтобы увеличить давление в самолете. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери, отмечают в командовании.

Женщину на носилках вынесли из самолета. Фото: Транспортное командование Воздушных сил США

"Медицинский персонал 86-й медицинской группы помог афганской матери и семье у самолета C-17 ВВС США, позывной Reach 828, через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета после приземления на авиабазе Рамштайн, Германия", — говорится в сообщении.

Реклама

После посадки мать и с младенцем доставили в ближайшую больницу. Сейчас они в "хорошем состоянии", отмечают в ВВС.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам провинции.

15 августа вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Реклама

МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

  • безопасный коридор для доступа в аэропорт;
  • безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;
  • получение разрешения на взлет;
  • безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Кейт Уинслет для LA Times
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять