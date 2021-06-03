Коротко и по делу. В чем "признался" Протасевич в интервью белорусскому пропагандисту

Он говорил о планах белорусской оппозиции, массовых протестах и "стальных яйцах" Лукашенко. "Сегодня" собрали самые скандальные "признания"

В чем "признался" Протасевич в интервью на белорусском госканале . Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ. Во время беседы с журналистом он говорил о планах оппозиции, массовых протестах и "стальных яйцах" Лукашенко. "Сегодня" собрали самые скандальные "признания".

О поездке на Донбасс

Протасевич заявил, что не был в штате батальона "Азов", так как является иностранцем, и не был в зоне боевых действий. Что именно делал на Донбассе, он не уточнил, но раскаялся.

"Я считаю, что это было самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я правда жалею".

Кто финансирует оппозицию Беларуси

Финансирование белорусской оппозиции, в частности, Светланы Тихановской, идет из средств литовских налогоплательщиков и бизнесменов.

"Во-первых, действительно, часть за счет литовских налогоплательщиков. Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье – это финансовая поддержка диаспоры. То есть источников финансирования много".

О финансировании из России

Проект NEXTA финансировал российский олигарх, имя которого Протасевич не назвал. Сначала инвестор присылал небольшие суммы, которые впоследствии выросли до пяти тыс. евро в неделю.

Также, по словам оппозиционера, Telegram-канал NEXTA планировали перевести на российскую повестку после завершения активной части белорусских протестов.

"Стальные яйца" Лукашенко

Протасевич "признался", что еще раньше "понял" – многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, были попыткой давления. Но он поступал как человек со "стальными яйцами". Хотя все же "может быть" "некоторые" решения Лукашенко были ошибочными.

Еще журналист ОНТ спросил оппозиционера – уважает ли он Лукашенко. На что тот ответил "безусловно".

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В предательстве подозревает сотрудника штаба Светланы Тихановской Даниила Богдановича, с которым у него был конфликт.

В каких преступлениях "признался" Протасевич?

что организовывал массовые беспорядки; что с помощью чата "Хата" координировались протесты по Беларуси.

"Я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9-го числа. Я сразу в полном объеме признал свою вину по организации массовых несанкционированных акций... Призывы, которые я опубликовал, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки и по сути три дня Минск жил в хаосе".

В то же время он отрицает, что причастен к Telegram-каналу "Черная книга Беларуси" (вину на себя уже "взяла" девушка блогера София Сапега).

О будущем протестов

Протестов больше не будет, а созывались они, чтобы вызвать санкции "необходимые для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее".

"Сейчас уличных протестов нет, и их явно не будет. Просто, опять же, почему двигаются те же санкции. Понятно, что это в принципе инструмент политического давления... Санкции необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. И если рухнет экономика, люди выйдут на улицы. Это будут голодные бунты. И это, по сути, и является одной из целей".

О выдаче "ЛНР"

"Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня".

Финал

В конце интервью Протасевич расплакался и сказал, что больше не хочет лезть в политику.

"Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то".